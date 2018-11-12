Süper Lig'de flaş ayrılık! O teknik direktörle yollar ayrıldı

Atiker Konyaspor, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile yapılan toplantı sonrasında görülen lüzum üzerine kendisiyle devam etmeme kararı aldıklarını açıkladı.

Atiker Konyaspor Kulübü resmi internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamada, "Yönetim Kurulumuz teknik direktörümüz Rıza Çalımbay ile yapmış olduğu toplantı sonrasında görülen lüzum üzerine kendisi ile devam etmeme kararı almıştır. Hocamız Süper Lig'in en önemli, tecrübeli teknik adamlarından biridir ve kulübümüze önemli katkıları olmuştur. Bu bağlamda Teknik Direktörümüz Rıza Çalımbay ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Yönetim Kurulumuz konuyla ilgili bu akşam durum değerlendirmesi yapmak üzere toplanacak ve en kısa sürede takımın başına geçebilecek isimlerle ilgili yol haritasını belirleyecektir. Kamuoyuna duyurulur" denildi.