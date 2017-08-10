Süper Lig'de heyecan başlıyor| Süper Lig maçlar ne zaman saat kaçta başlayacak?

Süper Lig'de heyecan başlıyor. 2017-2018 sezonunun ilk maçı yarın akşam 21.45'te Medipol Başakşehir ile Bursaspor arasında oynanacak. Bursaspor geçtiğimiz sezonu hedeflediği noktada tamamlayamazken, Medipol Başakşehir ise Beşiktaş ile şampiyonluk yarışı vermiş ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynama hakkı elde etmişti.

Süper Lig'de ilk haftanın programı şöyle:

11 Ağustos Cuma

21.45 Medipol Başakşehir - Bursaspor

12 Ağustos Cumartesi

20.00 Gençlerbirliği - Kardemir Karabükspor

20.00 Akhisar Belediyespor - Sivasspor

21.45 Alanyaspor - Kasımpaşa

21.45 Göztepe - Fenerbahçe

13 Ağustos Pazar

20.00 Trabzonspor - Atiker Konyaspor

20.00 Evkur Yeni Malatyaspor - Osmanlıspor

21.45 Beşiktaş - Antalyaspor

14 Ağustos Pazartesi

21.45 Galatasaray - Kayserispor