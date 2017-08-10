Süper Lig'de heyecan başlıyor| Süper Lig maçlar ne zaman saat kaçta başlayacak?

Süper Lig'de heyecan başlıyor. 2017-2018 sezonunun ilk maçı yarın akşam 21.45'te Medipol Başakşehir ile Bursaspor arasında oynanacak. Bursaspor geçtiğimiz sezonu hedeflediği noktada tamamlayamazken, Medipol Başakşehir ise Beşiktaş ile şampiyonluk yarışı vermiş ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynama hakkı elde etmişti.
Süper Lig'de ilk haftanın programı şöyle:
11 Ağustos Cuma
21.45 Medipol Başakşehir - Bursaspor
12 Ağustos Cumartesi
20.00 Gençlerbirliği - Kardemir Karabükspor
20.00 Akhisar Belediyespor - Sivasspor
21.45 Alanyaspor - Kasımpaşa
21.45 Göztepe - Fenerbahçe
13 Ağustos Pazar
20.00 Trabzonspor - Atiker Konyaspor
20.00 Evkur Yeni Malatyaspor - Osmanlıspor
21.45 Beşiktaş - Antalyaspor
14 Ağustos Pazartesi
21.45 Galatasaray - Kayserispor