Diğer
Kategoriler
  • iha.com.tr »
  • Spor »
  • Süper Lig'de heyecan başlıyor| Süper Lig maçlar ne zaman saat kaçta başlayacak?

Süper Lig'de heyecan başlıyor| Süper Lig maçlar ne zaman saat kaçta başlayacak?

2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nda heyecan yarın oynanacak Medipol Başakşehir-Bursaspor maçı ile başlıyor.

Süper Ligde heyecan başlıyor| Süper Lig maçlar ne zaman saat kaçta başlayacak?

10 Ağustos 2017 10:30

Süper Lig'de heyecan başlıyor. 2017-2018 sezonunun ilk maçı yarın akşam 21.45'te Medipol Başakşehir ile Bursaspor arasında oynanacak. Bursaspor geçtiğimiz sezonu hedeflediği noktada tamamlayamazken, Medipol Başakşehir ise Beşiktaş ile şampiyonluk yarışı vermiş ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynama hakkı elde etmişti.

Süper Lig'de ilk haftanın programı şöyle:

11 Ağustos Cuma
21.45 Medipol Başakşehir - Bursaspor

12 Ağustos Cumartesi
20.00 Gençlerbirliği - Kardemir Karabükspor
20.00 Akhisar Belediyespor - Sivasspor
21.45 Alanyaspor - Kasımpaşa
21.45 Göztepe - Fenerbahçe

13 Ağustos Pazar
20.00 Trabzonspor - Atiker Konyaspor
20.00 Evkur Yeni Malatyaspor - Osmanlıspor
21.45 Beşiktaş - Antalyaspor

14 Ağustos Pazartesi
21.45 Galatasaray - Kayserispor 

Etiketler: Başlıyor, maç ne zaman, saat kaçta, süper lig


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 33°C

  • Ankara

    Ankara 36°C

  • İzmir

    İzmir 38°C

  • Bursa

    Bursa 35°C

  • Trabzon

    Trabzon 30°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!