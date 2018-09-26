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Süper Lig'de ilk 6 haftanın panoroması

Süper Lig'de ilk 6 haftanın panoroması
Süper Lig'de ilk 6 haftanın panoroması

Spor Toto Süper Lig’de 6. hafta oynanan karşılaşmalarla birlikte son bulurken, 6 haftalık periyotta ilginç istatistikler ortaya çıktı.

Süper Lig'de 6. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından, ilginç istatistikler ortaya çıktı. Bu hafta sonunda zirveyi Medipol Başakşehir devraldı.

İLK 4'TE 4 İSTANBUL TAKIMI 

Süper Lig'de bu haftaya kadar oynanan karşılaşmalar sonucunda ilk 4 sırayı İstanbul takımları paylaştı. 13 puanla Medipol Başakşehir zirvede yer alırken, 12 puanı bulunan Galatasaray 2. sırada, aynı puana sahip Kasımpaşa ise 3. sırada yer buldu. Beşiktaş da 11 puanla onları takip etti.

3 TAKIM GALİBİYETLE TANIŞAMADI 

Bu sezon oynanan ilk 6 hafta karşılaşma sonucunda 3 takım henüz galibiyetle tanışamadı. Süper Lig'in yeni ekipleri Büyükşehir Belediye Erzurum ve Çaykur Rizespor'un yanı sıra Bursaspor da ilk 6 haftalık periyotta 4 puanla tanışamayan ekipler olarak dikkat çekti.

GOL KRALI DIAGNE 

Kasımpaşa'nın golcü futbolcusu Mbaye Diagne, ilk 6 haftada attığı 8 golle gol krallığı listesinde zirvede yer alıyor. Çaykur Rizespor'a 1, Medipol Başakşehir'e 2, Demir Grup Sivasspor'a 2, Ankaragücü'ne 1, Galatasaray'a 1 ve son olarak da Aytemiz Alanyaspor'a 1 gol atan Senegalli futbolcu, Süper Lig'deki tüm karşılaşmalarda gol atarak ligin en golcü futbolcusu durumunda. Diagne'yi 4 golle Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Babel takip ediyor.

BURSASPOR BERABERLİĞE ABONE 

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan Bursaspor o maçtan sonra Kayserispor ve Medipol Başakşehir ile 0-0, Konyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalarak 5 maçlık bir seri yakaladı. Yeşil-beyazlılar ligde 5 puanla 15. sırada yer alıyor.

LİGİN EN GOLCÜSÜ GALATASARAY 

Süper Lig'de geçtiğimiz yılı şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, ilk 6 hafta sonucunda attığı 14 golle rakip ağları en fazla sarsan ekip oldu. Ankaragücü'ne 3, Göztepe'ye 1, Aytemiz Alanyaspor'a 6 ve Kasımpaşa'ya da 4 gol atan sarı-kırmızılılar, 9 kez de meşin yuvarlağı ağlarında gördü.

BEŞİKTAŞ KALESİNİ KAPATAMIYOR
Şenol Güneş ile birlikte 11 puan toplayan Beşiktaş, bu sezon oynadığı bütün karşılaşmalarda gol yedi. Siyah-beyazlılar, Akhisarspor, Bursaspor, Evkur Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe'den 1, Antalyaspor'dan da 3 gol yiyerek bu sezon kalesinde toplam 8 gol gördü.  

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