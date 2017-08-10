Süper Lig'de ilk hafta hakemleri açıklandı

Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre; ligin açılış maçı olan Medipol Başakşehir - Bursaspor mücadelesinde Ümit Öztürk düdük çalacak. 11, 12, 13 ve 14 Ağustos tarihlerinde oynanacak ilk hafta karşılaşmalarında görev alacak hakemler şöyle:

11 Ağustos Cuma

21.45 Medipol Başakşehir - Bursaspor: Ümit Öztürk

12 Ağustos Cumartesi

20.00 Gençlerbirliği - Kardemir Karabükspor: Koray Gençerler

20.00 Akhisar Belediyespor - Sivasspor: Barış Şimşek

21.45 Alanyaspor - Kasımpaşa: Suat Arslanboğa

21.45 Göztepe - Fenerbahçe: Yaşar Kemal Uğurlu

13 Ağustos Pazar

20.00 Trabzonspor - Atiker Konyaspor: Hüseyin Göçek

20.00 Evkur Yeni Malatyaspor - Osmanlıspor: Mete Kalkavan

21.45 Beşiktaş - Antalyaspor: Cüneyt Çakır

14 Ağustos Pazartesi

21.45 Galatasaray - Kayserispor: Halis Özkahya