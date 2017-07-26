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Süper Lig’de ilk üç haftanın programı belli oldu

2017-2018 Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 1, 2 ve 3. hafta müsabakalarının programı açıklandı.

Süper Ligde ilk üç haftanın programı belli oldu

26 Temmuz 2017 16:59

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’de ilk 3 hafta oynanacak maçların programını açıkladı. TFF’nin resmi internet sitesinden açıklanan programda açılış maçında 11 Ağustos Cuma günü saat 21.45’te Medipol Başakşehir, sahasında Bursaspor ile karşılaşacak.
Spor Toto Süper Lig’de ilk 3 haftanın programı şöyle:

1. Hafta

11 Ağustos Cuma
21.45 Medipol Başakşehir - Bursaspor

12 Ağustos Cumartesi
20.00 Gençlerbirliği - Kardemir Karabükspor
20.00 Akhisar Belediyespor - Sivasspor
21.45 Alanyaspor - Kasımpaşa
21.45 Göztepe - Fenerbahçe

13 Ağustos Pazar
20.00 Trabzonspor - Atiker Konyaspor
20.00 Evkur Yeni Malatyaspor - Osmanlıspor
21.45 Beşiktaş - Antalyaspor

14 Ağustos Pazartesi
21.45 Galatasaray - Kayserispor

2. hafta

18 Ağustos Cuma
21.45 Kasımpaşa - Beşiktaş

19 Ağustos Cumartesi
20.00 Bursaspor - Alanyaspor
20.00 Kardemir Karabükspor - Medipol Başakşehir
21.45 Sivasspor - Evkur Yeni Malatyaspor
21.45 Osmanlıspor - Galatasaray

20 Ağustos Pazar
20.00 Kayserispor - Göztepe
21.45 Antalyaspor - Akhisar Belediyespor
21.45 Fenerbahçe - Trabzonspor

21 Ağustos Pazartesi
21.45 Atiker Konyaspor - Gençlerbirliği

3. hafta

25 Ağustos Cuma
21.45 Alanyaspor - Kardemir Karabükspor
21.45 Galatasaray - Sivasspor

26 Ağustos Cumartesi
20.00 Evkur Yeni Malatyaspor - Antalyaspor
20.00 Beşiktaş - Bursaspor
21.45 Kayserispor - Osmanlıspor
21.45 Göztepe - Trabzonspor

27 Ağustos Pazar
20.00 Medipol Başakşehir - Atiker Konyaspor
21.45 Akhisar Belediyespor - Kasımpaşa
21.45 Gençlerbirliği - Fenerbahçe 

Etiketler: süper lig


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