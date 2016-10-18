Ligde geride kalan 7 haftada 153 gol atılırken, 58 gol forvet oyuncularının ayağından geldi. Ligde yer alan 18 takımdan 16 takımın forvet oyuncuları golle tanışırken Karadeniz Bölgesi'nin iki komşu takımı Trabzonspor ve Çaykur Rizespor'un forvet hattında görev yapan oyuncuları halen sessizliklerini bozamadı.

Trabzonspor'un forvet oyuncuları Suk, N'Doye ve Muhammet Demir henüz gol atma başarısı gösteremedi. Bordo-mavili takım ligde oynadığı 7 maçın 5'inde gol atamadı. Trabzonspor'un ligde bulduğu 3 gol ise Onazi (2) ve Yusuf Erdoğan'ın (1) ayağından geldi. Çaykur Rizespor'un forvet oyuncuları Mehmet Akyüz, Kweuke ve Tuszynski de gol atma başarası gösteremedi. Yeşil-mavili ekip ligde oynadığı 7 maçın 3'ünde gol atamadı. Rize ekibinin ligde attığı 4 gol ise Emrah Başsan (1), Atiemwen (1), Jontscher (1) ve Ahmet İlhan'dan (1) geldi.

Ligin en az gol atan takımları oldular

Spor Toto Süper Lig'de 7 hafta itibariyle Trabzonspor ve Çaykur Rizespor en az gol atan takımlardan oldu. Trabzonspor ve Akhisar Belediyespor 3'er gol atarken, Çaykur Rizespor'un ise 4 golü bulunuyor. İki takım da 7 maçta kalesinde 10 gol gördü. Geçtiğimiz sezonun 7. haftasında yeşil-mavili ekip 14 kez rakip fileleri havalandırırken, bordo-mavili takım ise 8 gol kaydetmişti. Aynı dönemde Trabzonspor 9, Çaykur Rizespor ise kalesinde 10 gol görmüştü.

Gökmen Şahin



