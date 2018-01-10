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Süper Lig’de seyirci ortalaması yüzde 44 arttı

2017/2018 sezonunun ilk yarısında Süper lig seyirci ortalaması yüzde 44 oranında artış göstererek haftalık maç başına 12 bin 639 kişiye ulaştı. Geçen yıl Lig’de aynı döneme bakıldığında ise bu sayının 8 bin 804 olduğu görüldü.

Süper Ligde seyirci ortalaması yüzde 44 arttı

10 Ocak 2018 09:59

Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, Süper Lig’in taraftar istatistiklerini inceledi. Süper Lig hakkında, 11 Ağustos’tan bugüne dek 31 bin 437 haber çıkışı tespit edilirken, geçtiğimiz yılın aynı döneminde bu rakam 13 bin 732 oldu. Ajans Press’in Passolig ve medyada yer alan haberlerden elde ettiği bilgilere göre, bu yıl Süper Lig’in ilk yarısında oynanan 9 seyircisiz maç olduğu da hesaba katıldığında, maç başına seyirci ortalaması 13 bin 429 olarak kayıtlara geçti. Bu sezon en çok seyircisiz karşılaşmaya çıkan ekip 5 maçla Atiker Konyaspor olurken, Göztepe 2, Beşiktaş ve Evkur Yeni Malatyaspor birer seyircisiz maçla Konyaspor’u takip eden kulüpler oldu.
Süper Lig’de 17 haftalık bilet satış rakamları incelendiğinde ise geçtiğimi sezonun ilk yarısında 581 bin 870 olan sayının bu yıl 159 bin 209 adet artarak 741 bin 79’a ulaştığı görüldü. Seyircinin en çok gittiği maçlar arasında liderliği 49 bin 971 kişi ile Galatasaray-Fenerbahçe derbisi alırken, ilk yarının en çok seyirci çeken ikinci karşılaşması da 45 bin 809 kişi ile Galatasaray-Göztepe maçı oldu.

Galatasaray zirvede

Dört büyük takımın güncel Passolig kart sayısına bakıldığında ise ilk sırada 645 bin 950 ile Galatasaray’ın yer aldığı görüldü. Galatasaray’ı 620 bin 298 Passolig kart ile Fenerbahçe takip ederken, 592 bin 290 Passolig kart ile Beşiktaş üçüncülüğü, 195 bin 125 Passolig Kart ile de Trabzonspor dördüncülüğü üstlendi. Passolig kart sayısında dördüncü sırada yer alan Trabzonspor, sezonun başında 95 bin 256 olan kart sayısını 195 bin 58’e çıkararak kart sayısını en çok artıran kulüp oldu. 

Etiketler: süper lig

 

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