Süper Lig'de teknik direktör değişikliği erken başladı

Geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi bu sezon da takımlar teknik adam değişikliğine erken gitmeye başladı. Başarının gelmesi için istikrarın büyük önem taşımasına karşın bunun sağlanamaması ise düşünülmesi gereken bir konu olarak dikkat çekiyor. Spor Toto Süper Lig'de henüz 7 hafta geride kalmasına rağmen Çaykur Rizespor, BB Erzurumspor, Akhisarspor ve Kasımpaşa teknik direktör değişikliğine gitti.

Çaykur Rizespor

Süper Lig'in 2018-2019 sezonunda teknik direktör değişikliğine giden ilk takım Rizespor oldu. Ligin yeni takımlarından olan Karedeniz ekibi, 4. haftada Antalyaspor deplasmanında alınan 2-1'lik yenilginin ardından İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırdı. 5. ve 6. haftadaki maçlarına Mehmet Ali Karaca yönetiminde çıkan mavi-yeşilliler, zorlu Fenerbahçe karşılaşması öncesinde ise takımın başına Okan Buruk'u getirdi. Buruk yönetimindeki Rizespor, sarı-lacivertlileri 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Akhisarspor

Sezona Safet Susic yönetiminde Süper Kupa'yı alarak sezona başlayan ancak ligde istenen skorları elde edemeyen Akhisarspor, 5. haftada alınan 1-0'lık Ankaragücü mağlubiyetinin ardından Susic ile yollarını ayırdı. Akhisar temsilcisi, ligin geri kalanı için Teknik Direktör Cihat Arslan ile anlaşma sağladı.

BB Erzurumspor

Süper Lig'e bu sezon merhaba diyen BB Erzurumspor da erken teknik direktör değişikliği yapan takımlardan. Erzurum temsilcisi, takımı lige taşıyan isim olan Mehmet Altıparmak ile 6. haftadaki Ankaragücü yenilgisinden sonra yola devam etmeme kararı aldı. Erzurumspor, Altıparmak'ın ardından takımın başına Mehmet Özdilek'i getirdi. Mavi-beyazlılar, 7 hafta sonunda 2 beraberlik, 5 mağlubiyet sonrası elde ettiği 2 puanla son sırada bulunuyor.

Kasımpaşa

Söz konusu takımlar ve teknik direktörler içinde en şok edici değişiklik Kasımpaşa ve Kemal Özdeş ayrılığı oldu. Ligin ilk 4 haftasında 4 galibiyet elde eden ancak sonraki 3 haftada ise sahadan mağlubiyetle ayrılan Kasımpaşa'dan dün yapılan açıklamada, başarılı çalıştırıcı Kemal Özdeş'in ayrılık kararı aldığı belirtildi. 12 puanla 6. sırada bulunan lacivert-beyazlılar, 48 yaşındaki teknik adamın ardından 1 yıllığına Mustafa Denizli ile anlaştı.

Geçtiğimiz sezonun izinde

Geride kalan 7 haftalık süreçte yapılan teknik adam değişikliklerine bakıldığında geçtiğimiz sezona benzer bir tablo yaşanacakmış gibi duruyor. 2017-2018 sezonunun söz konusu haftasında antrenör değiştiren takım sayısı 5'ti. Devre arasında ise bu sayı 8'e yükseldi. Bu rakamlar göze alındığında 2018-2019 sezonunda ligin ilk yarısına kadar daha kaç takımın değişikliğe gideceği de merak konusu.

Uygar Aydın

