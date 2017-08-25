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Süper Lig’de yerli futbolcuya hasret kaldık

Türk futbolunun en üst seviye organizasyonu olan Süper Lig’de üçüncü hafta heyecanı yaşanırken, müsabakalarda oynayan yerli futbolcuların oranı, Avrupa Liglerine kıyasla sonuncu sırada yer aldı.

Süper Ligde yerli futbolcuya hasret kaldık

25 Ağustos 2017 10:50

İki yıl öncesinde yapılan bir değişiklikle kadrolarında 14 yabancı oyuncu bulundurma hakkını elde eden kulüpler, adeta yabancı oyuncu transferi yarışına giriştiler. Süper Lig’in ilk haftasında forma hakkı bulan 252 futbolcu içerisinde, Türkiye’de yetişmiş yerli oyuncu sayısı sadece 66 olurken bu rakam futbolcuların yüzde 26’sını oluşturdu.156 yabancı futbolcunun forma terlettiği ilk haftada gurbetçi olarak nitelendirdiğimiz 30 oyuncu forma şansı yakaladı. Ligin ikinci haftasında forma şansı bulan yerli oyuncuların sayısı 73’e çıksa da 154 yabancı oyuncu yine sahadaydı. İkinci haftada gurbetçi futbolcuların sayısı ise 25’e düştü.

İLK İKİ HAFTANIN EN POPÜLERLERİ

Ajans Press’in Süper Lig raporuna göre ligin başladığı 11 Ağustos tarihinden bugüne kadar Süper Lig hakkında 6 bin 368 haberin çıktığı tespit edildi. Medyaya yansıyan dikkat çekici başlıklar incelendiğinde Avrupa’da en yüksek yayın gelirine sahip altıncı ülke olan Türkiye, Avrupa’nın önde gelen beş ligine oranla yerli futbolcuya en az şans tanıyan ülke konumuna gelmesi çok konuşuldu.

PRNet’in araştırmasına göre ligin ilk iki haftasında en çok konuşulan takım 4 bin 864 haberle Beşiktaş olurken, Siyah beyazlıları 4 bin 590 haberle Fenerbahçe, 3 bin 908 haberle Galatasaray, 3 bin 238 haberle Trabzonspor, 2 bin 866 haberle Konyaspor ve bin 1944 haberle Medipol Başakşehir kulüpleri takip etti.
 

Etiketler: süper lig


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