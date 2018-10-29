Süper Lig'deki son yabancı hocaydı

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında dün akşam oynanan karşılaşmada sahasında Ankaragücü'ne 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Phillip Cocu ile yollar ayrıldı. Hollandalı çalıştırıcı, geride kalan 10 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde ederek sadece 9 puan toplayabildi. Sarı-lacivertli yönetim tarafından Cocu'nun görevine son verilmesiyle de ligde yabancı teknik adam kalmadı. Önümüzdeki hafta deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de takımın başına geçecek ismin yerli mi, yabancı mı olacağı ise merak konusu.

LİGE İKİ TAKIM YABANCIYLA BAŞLADI

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonuna sadece Akhisarspor ve Fenerbahçe yabancı teknik direktörlerle başladı.

Yeni sezona Süper Kupa'yı kazanarak giriş yapan ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Akhisarspor'da ligde istenilen sonuçlar alınmayınca 5. hafta sonunda Teknik Direktör Safet Susic ile yollar ayrıldı. Ege temsilcisi, 7. haftada takımın başına Cihat Arslan'ı getirse de beklenen çıkış yakalanamadı ve yeşil-siyahlılar bugün oynayacakları Antalyaspor karşılaşması öncesi 5 puanla ligin son sırasında yer alıyor.

Ali Koç'un başkanlığa seçilmesiyle büyük bir değişim içinde giren ve bu bağlamda sezon başında takımı Phillip Cocu'ya emanet eden Fenerbahçe'de de işler istenildiği gibi gitmedi. UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 3 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi alan, Süper Lig'de ise 10 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucu topladığı 9 puanla düşme hattının bir basamak üstünde 15. sırada yer alan sarı-lacivertli ekipte kötü gidişatın sonucu Cocu'ya kesildi ve 48 yaşındaki antrenör görevinden alındı.