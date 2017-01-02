Süper Lig’in ilk devresinde beklenen performansı gösteremeyen 7 takımda sezon içinde teknik direktör değişikliğine gidildi. Akhisar Belediyespor, Kasımpaşa, Antalyaspor, Gençlerbirliği, Adanaspor, Kayserispor ve Gaziantespor teknik adam değişikliğine giden takımlar oldu.

Akhisar Belediyespor

Sezona Cihat Arslan ile başlayan Akhisar Belediyespor’da, ligin 2. haftasında transfer konusunda yaşanan görüş ayrılıklarından sonra tecrübeli teknik adamın sözleşmesini karşılıklı feshedilmişti. Cihat Arslan’dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna ise Tolunay Kafkas oturdu. Yeşil-siyahlı ekip, 5 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 5 beraberlik sonucu topladığı 20 puanla ilk devreyi 10. sırada tamamladı.

Kasımpaşa

Süper Lig’in ilk yarısında istenen performansı gösteremeyen Kasımpaşa da sezon için teknik direktör değişikliğine giden takımlardan oldu. Rıza Çalımbay yönetiminde lige başlayan lacivert-beyazlılarda ilk 3 haftada galibiyet alınamayınca tecrübeli teknik adamın görevine son verildi. Çalımbay’ın yerine ise takımın başına Kemal Özdeş geldi. Kasımpaşa 5 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 3 beraberlikle 12. sırada bulunuyor.

Antalyaspor

Teknik Direktör Jose Morais ile ilk 6 haftada galibiyetle tanışamayan Antalyaspor, Kasımpaşa’dan ayrılan Rıza Çalımbay’ı ligin 7. haftasında teknik direktörlük koltuğuna getirdi. Rıza Çalımbay’ın takımın başına geçmesinin ardından 6 galibiyet elde eden kırmızı-beyazlı takım, ligin ilk yarısını 22 puanla 9. sırada tamamladı.

Gençlerbirliği

Spor Toto Süper Lig’de ilk 10 haftayı İbrahim Üzülmez ile geçiren Gençlerbirliği’nde beklenen performans sergilenemeyince genç teknik adamın görevine son verildi. Üzülmez’in ardından takımın başına ise Ümit Özat geçti. Kırmızı-siyahlılar, 5 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 7 beraberlikle topladığı 22 puanla ilk devreyi 9. sırada tamamladı.

Adanaspor

Ligin son sırasında bulunan Adanaspor, sezon başında takımın başında yer alan Krunoslav Juri’in görevine 13. haftada son verdi. Takımın başına ise geçici olarak Eyüp Arın getirildi. Turuncu-beyazlı takımın ligde sadece 2 galibiyeti bulunuyor.

Kayserispor

Hakan Kutlu ile sezona başlayan Kayserispor, tecrübeli teknik adam yönetiminde ligde oynadığı 13 maçta bekleneni veremedi. Hakan Kutlu’nun istifa etmesinin ardından ise sarı-kırmızılılar devreyi teknik direktörsüz tamamladı. Kayserispor, 3 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 3 beraberlik sonucu aldığı 12 puanla 16. sırada bulunuyor.

Gaziantepspor

İsmail Kartal ile lige güzel bir başlangıç yapmak isteyen Gaziantespor'da alınan kötü sonuçlar doğrultusunda teknik adamın görevine 13. haftada son verildi. 15. haftada takımın başına İbrahim Üzülmez geçse de, kırmızı-siyahlı ekip düşme hattından kurtulamadı. Gaziantepspor, ligde 3 galibiyet, 11 mağlubiyet, 2 beraberlikle 11 puanla 17. sırada yer alıyor.

Uygar Aydın



