Diğer
Kategoriler

Süper Lig'in 18 ve 19. hafta maçlarının saatleri değişti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig'in 18 ve 19. hafta maç başlama saatlerinde değişikliğe gitti.

Süper Ligin 18 ve 19. hafta maçlarının saatleri değişti

03 Ocak 2018 21:52

2017-2018 Süper Lig'in 18 ve 19. hafta müsabakalarının başlama saatlerinde değişiklik yapıldı.

Buna göre yeni karşılaşma programı şöyle:

18. HAFTA

19.01.2018 Cuma
20.00 Kasımpaşa - Aytemiz alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu)

20.01.2018 Cumartesi
13.30 Kardemir Karabükspor - Gençlerbirliği (Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu)
16.00 Osmanlıspor - Evkur Yeni Malatyaspor (Osmanlı Stadyumu)
19.00 Fenerbahçe - Göztepe (Ülker Stadyumu)

21.01.2018 Pazar
13.30 Demir Grup Sivasspor - Teleset Mobilya Akhisarspor (Yeni 4 Eylül Stadyumu)
13.30 Atiker Konyaspor - Trabzonspor (Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu)
16.00 Bursaspor - Medipol Başakşehir ( Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu)
19.00 Antalya - Beşiktaş (Antalya Stadyumu)

22.01.2018 pazartesi
20.00 Kayserispor - Galatasaray (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu)

19. HAFTA

26.01.2018 Cuma
20.00 Beşiktaş - Kasımpaşa (Vodafone Park Stadyumu)

27.01.2018 Cumartesi
13.30 Aytemiz Alanyaspor - Bursaspor (Bahçeşehir Okulları Stadyumu)
16.00 Göztepe - Kayserispor (Bornova Stadyumu)
19.00 Galatasaray - Osmanlıspor (Türk Telekom Stadyumu)

28.01.2018 Pazar
13.30 Gençlerbirliği - Atiker Konyaspor (Ankara 19 Mayıs Stadyumu)
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor (Yeni Malatya Stadyumu)
16.00 Teleset Mobilya Akhisarspor - Antalyaspor (Manisa 19 Mayıs Stadyumu)
19.00 Trabzonspor - Fenerbahçe (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

29.01.2018 Pazartesi
20.00 Medipol Başakşehir - Kardemir Karabükspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu) 

Etiketler: süper lig, TFF

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 12°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç