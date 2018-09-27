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Süper Lig'in 7. hafta hakemleri belli oldu

Süper Lig'in 7. hafta hakemleri belli oldu
Süper Lig'in 7. hafta hakemleri belli oldu

Süper Lig’in 7. haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak olan müsabakaların hakemleri belli oldu. Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre; 28, 29, 30 Eylül ve 1 Ekim'de oynanacak maçları yönetecek hakemler şöyle:

28 Eylül Cuma

20.00 Galatasaray - Erzurumspor: Alper Ulusoy

29 Eylül Cumartesi

16.00 Alanyaspor - Akhisarspor: Arda Kardeşler
16.00 Trabzonspor - Kasımpaşa: Ali Palabıyık
19.00 Beşiktaş - Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu

30 Eylül Pazar

13.30 Sivasspor - Bursaspor: Halis Özkahya
16.00 Göztepe - Konyaspor: Mete Kalkavan
19.00 Rizespor - Fenerbahçe: Cüneyt Çakır

1 Ekim Pazartesi

20.00 Ankaragücü - Antalyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
20.00 Başakşehir - Malatyaspor: Fırat Aydınus  

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