Süper Lig'in 7. hafta hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak olan müsabakaların hakemleri belli oldu. Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre; 28, 29, 30 Eylül ve 1 Ekim'de oynanacak maçları yönetecek hakemler şöyle:

28 Eylül Cuma

20.00 Galatasaray - Erzurumspor: Alper Ulusoy

29 Eylül Cumartesi

16.00 Alanyaspor - Akhisarspor: Arda Kardeşler

16.00 Trabzonspor - Kasımpaşa: Ali Palabıyık

19.00 Beşiktaş - Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu

30 Eylül Pazar

13.30 Sivasspor - Bursaspor: Halis Özkahya

16.00 Göztepe - Konyaspor: Mete Kalkavan

19.00 Rizespor - Fenerbahçe: Cüneyt Çakır

1 Ekim Pazartesi

20.00 Ankaragücü - Antalyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

20.00 Başakşehir - Malatyaspor: Fırat Aydınus