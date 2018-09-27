Süper Lig'in 7. hafta hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak olan müsabakaların hakemleri belli oldu. Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre; 28, 29, 30 Eylül ve 1 Ekim'de oynanacak maçları yönetecek hakemler şöyle:
28 Eylül Cuma
20.00 Galatasaray - Erzurumspor: Alper Ulusoy
29 Eylül Cumartesi
16.00 Alanyaspor - Akhisarspor: Arda Kardeşler
16.00 Trabzonspor - Kasımpaşa: Ali Palabıyık
19.00 Beşiktaş - Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu
30 Eylül Pazar
13.30 Sivasspor - Bursaspor: Halis Özkahya
16.00 Göztepe - Konyaspor: Mete Kalkavan
19.00 Rizespor - Fenerbahçe: Cüneyt Çakır
1 Ekim Pazartesi
20.00 Ankaragücü - Antalyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
20.00 Başakşehir - Malatyaspor: Fırat Aydınus