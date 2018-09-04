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Süper Lig’in en değerlileri kiralık futbolcular

Spor Toto Süper Lig’de değerleriyle ilk 5’de yer alan futbolculardan 4’ü takımında kiralık olarak yer alıyor. Listenin ilk dört sırasında Islam Slimani, Andre Ayew, Badou Ndiaye ve Adem Ljajic bulunuyor.

Süper Ligin en değerlileri kiralık futbolcular

04 Eylül 2018 09:58

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu yaz transfer döneminin sona ermesiyle ligdeki en değerli futbolcular da belli oldu. Buna göre Alman internet sitesi Transfermarkt verilerine göre Fenerbahçe’nin Leicester City’den kadrosunda kattığı Cezayirli forvet Islam Slimani, Süper Lig’in en değerli futbolcusu durumunda. Slimani’nin güncel piyasa değeri 18 milyon Euro.

İkinci sırada ise Fenerbahçe ve Galatasaray’dan isimler yer alıyor. Sarı-lacivertlilerin West Ham United’tan kiraladığı Ganalı futbolcu Andre Ayew ile sarı-kırmızılıların Stoke City’den kiralık olarak kadrosuna kattığı Senagalli futbolcu Badou Ndiaye ikinci sırada yer alıyor. Bu iki futbolcunun da piyasa değeri 15 milyon Euro. Listenin dördüncü sırasında Beşiktaş’ın Torino’dan kiraladığı Sırp orta saha Adem Ljajic var. Genç oyuncunun değeri 13 milyon Euro olarak göze çarpıyor.

Süper Lig’in en değerli futbolcular listesinin ilk dört sırasında yer alan futbolcuların takımlarında kiralık olarak yer alması ise dikkatlerden kaçmadı.

Spor Toto Süper Lig’de yer alan piyasa değeri en yüksek 10 futbolcu şöyle:

1- Islam Slimani (Fenebrahçe) - 18 milyon Euro
2- Andre Ayew (Fenerbahçe)-15 milyon Euro
2- Badou Ndiaye (Galatasaray) - 15 milyon Euro
4- Adem Ljajic (Beşiktaş) - 13 milyon Euro
5- Domagoj Vida (Beşiktaş) - 12 milyon Euro
5- Loris Karius (Beşiktaş) - 12 milyon Euro
5- Yusuf Yazıcı (Trabzonspor) - 12 milyon Euro
8- Edin Visca (Medipol Başakşehir) - 10 milyon Euro
8- Henry Onyekuru (Galatasaray) - 10 milyon Euro
10- Maicon (Galatasaray) - 8 milyon Euro  

Oğuzhan Ort
 

 

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