Diğer
Kategoriler

Süper Lig’in golcüleri yabancılar

Spor Toto Süper Lig’de geride kalan 4 haftaya yabancı oyuncular damga vurdu. Söz konusu periyotta ligde atılan 99 golün 72’si yabancı futbolculardan geldi.

Süper Ligin golcüleri yabancılar

03 Eylül 2018 12:57


Süper Lig’in 4. haftası dün akşam oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. 2018-2019 Lefter Küçükandonyadis sezonunda geride kalan 4 haftalık süreçte ise yabancı futbolcuların, yerli oyunculara göre attığı gol sayısındaki fark dikkat çekiyor. Ligde şu ana kadar oynanan 36 karşılaşmada 99 gol atıldı. Bu gollerin 72’si yabancılar oyunculardan gelirken, geriye kalan 27 golü de yerliler kaydetti. Gol krallığı listesine baktığımızda da zirvede 6 golle Kasımpaşa’nın Senagalli yıldızı Diagne bulunuyor. 26 yaşındaki futbolcuyu 3 golle Trabzonsporlu Rodallega takip ediyor. 

Galatasaray forması giyen Eren Derdiyok ve Emre Akbaba ile Antalyaspor’da top koşturan Hakan Özmert, Konyasporlu futbolcu Ömer Ali Şahiner ise attıkları 2 golle en fazla skor üreten yerli isimler olarak dikkat çekiyor.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 31°C

  • Ankara

    Ankara 34°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 32°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç