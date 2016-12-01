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Süper Loto 1 Aralık 2016 Perşembe çekiliş sonuçları tıkla öğren (Süper Loto 1 Aralık sonuç)

Milli Piyango İdaresi'nin gerçekleştireceği çekilişte Süper Loto'da 1 Aralık çekilişini kazanan şanslı numaralar belli oldu mu? Aklınıza takılan ''Süper Loto sonuç, Süper Loto bu hafta hangi şanslı numaralara çıktı, Süper Loto 1 Aralık sonuçları neler, Süper Loto bu akşam çıkan numaralar hangisi, Süper Loto devretti mi, Süper Loto sonuç, hangi numaralara çıktı?'' sorularının cevabını haberimizde bulabilirsiniz.

Süper Loto 1 Aralık 2016 Perşembe çekiliş sonuçları tıkla öğren (Süper Loto 1 Aralık sonuç)

01 Aralık 2016 00:33

Süper Loto 1 Aralık 2016  Milli Piyango çekiliş sonuçlarını sitemizden bulabilirsiniz.. Bu hafta 476. kez çekilen Süper Loto'da kazandıran numaralar hangisi oldu. İşte Süper Loto sonuçları haberimiz...

SÜPER LOTO 1 ARALIK 2016 ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI SAAT 21:00'DA AÇIKLANACAK VE AÇIKLANIR AÇIKLANMAZ SİTEMİZDE DE YAYINLANACAKTIR... TAKİPTE KALINIZ...

SÜPER LOTO NEDİR?

Süper Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından Perşembe günleri çekilişi yapılan bir şans oyunudur.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Aynı kolonda 1'den 54'e kadar olan rakamların arasından altı rakam seçilerek oynanır. Süper Loto'dan ikramiye kazanabilmek için aynı kolon içerisinden en az üç rakamın çekiliş sonuçları ile uyuşması gerekir. Altı rakam çekiliş sonuçları ile uyuştuğu durumda büyük ikramiye kazanılır. Büyük ikramiye bilen olmadığı durumda bir sonraki haftaya devir eder.

SÜPER LOTO NE ZAMAN ÇEKİLİR?

25 Ekim 2007 tarihinden beri şans oyunu her haftanın Perşembe günü yapılmaktadır.

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