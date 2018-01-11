Süper Loto 11 Ocak 2018 perşembe çekiliş sonuçları (MPİ Süper Loto sonuç öğren)

Süper Loto 11 Ocak 2018 perşembe çekiliş sonuçları. Süper Loto'da 9 haftadır devreden dev ikramiye bu hafta sahibini bulacak mı? Milyonlarca vatandaş bu sorunun cevebını merak ediyor. Geçtiğimiz hafta Süper Loto 21 milyon 785 bin 963 TL ile 9. kez devretti. Bu hafta büyük ikramiye tutarının 25 milyonu aşması bekleniyor. Milyonlarca kişinin hayalini süsleyen büyük ikramiye için Süper Loto sonuçlarına çekilişin hemen ardından bu sayfadan ulaşabilirsiniz. Süper Loto'da kazandıran numaralar belli olur olmaz saat 21:30'dan itibaren sitemizde olacaktır...

Süper Loto çekiliş sonuçları 21:30'dan itibaren sitemizde olacaktır

SÜPER LOTO 4 OCAK 2018 SONUÇLARI

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(Bu haftanın sonunçarı belli olur olmaz sayfamızda olacak)

SÜPER LOTO 4 OCAK 2018 DETAYLI SONUÇLARI

SÜPER LOTO NEDİR?

Süper Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından Perşembe günleri çekilişi yapılan bir şans oyunudur.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Aynı kolonda 1'den 54'e kadar olan rakamların arasından altı rakam seçilerek oynanır. Süper Loto'dan ikramiye kazanabilmek için aynı kolon içerisinden en az üç rakamın çekiliş sonuçları ile uyuşması gerekir. Altı rakam çekiliş sonuçları ile uyuştuğu durumda büyük ikramiye kazanılır. Büyük ikramiye bilen olmadığı durumda bir sonraki haftaya devir eder. (Rıdvan Turşak / İHA)

SÜPER LOTO NE ZAMAN ÇEKİLİR?

25 Ekim 2007 tarihinden beri şans oyunu her haftanın Perşembe günü yapılmaktadır.

EN ÇOK ÇIKAN İKİLİ GRUPLAR

Süper Loto çekilişinde bugüne kadara en çok çıkan ikili grupların başında 35-45 ve 9-35 ikilisi geliyor. Bu iki grup toplam 13'er kez çekildi. Daha sonra ise Süper Loto çekiliş sonuçlarına göre en çok çıkan ikili gruplar 12'şer kez ile 19-25, 20-49, 26-50, 15-37 ve 31-35 oldu. Su ana kadar hiçbir 4'lü grup üç kez bir arada çıkmadı.

6 TUTTURMA İHTİMALİM NE?

Süper Loto resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 6 tutturma ihtimali 25 milyon 827 bin 165'te 1 olarak görünüyor. Tabi bu her bir kolon başına olan ihtimal. 25 milyon 827 bin 165'i oynadığınız kolon sayısına bölerseniz asıl tutturma ihtimalinizi öğrenebilirsiniz.