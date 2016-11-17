Süper Loto 17 Kasım 2016 Milli Piyango çekiliş sonuçlarını sitemizden bulabilirsiniz..

Bu hafta 474. kez çekilecek Süper Loto'da kazandıran numaraları hangisi olacak?

Bu soru cevabını buldu. Şanslı numaralar 02 05 13 16 28 51

17 KASIM SONUÇLARI İLE İLGİLİ DETAYLAR:

Büyük ikramiye kazanan bu hafta çıkmadı, bu sonuçları sonrası 6 bilen kişi sayısı da olmayınca önümüzdeki haftaya devreden büyük ikramiye tutarı:1.422.491,50 TL oldu. Çekilişte 5 bilen kişi sayısı 28 kişi oldu ve kişi başı 15.809,40 TL kazandı. 4 bilen kişi sayısı 2.447 kişi ve kişi başına düşen ikramiye tutarı: 194,50 TL. Bu haftaki çekilişte 3 bilen kişi sayısı 54.125 kişi oldu. 3 bilen kişiler 15,15 TL ikramiye alacaklar.



İŞTE TÜM SONUÇLAR

SÜPER LOTO NEDİR?

Süper Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından Perşembe günleri çekilişi yapılan bir şans oyunudur.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Aynı kolonda 1'den 54'e kadar olan rakamların arasından altı rakam seçilerek oynanır. Süper Loto'dan ikramiye kazanabilmek için aynı kolon içerisinden en az üç rakamın çekiliş sonuçları ile uyuşması gerekir. Altı rakam çekiliş sonuçları ile uyuştuğu durumda büyük ikramiye kazanılır. Büyük ikramiye bilen olmadığı durumda bir sonraki haftaya devir eder.

SÜPER LOTO NE ZAMAN ÇEKİLİR?

25 Ekim 2007 tarihinden beri şans oyunu her haftanın Perşembe günü yapılmaktadır.





