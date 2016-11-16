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Süper Loto 17 Kasım 2016 Perşembe çekiliş sonuçları tıkla öğren (Süper Loto sonuç)

Milli Piyango İdaresi'nin gerçekleştireceği çekilişte Süper Loto'da 17 Kasım çekilişini kazanan şanslı numaralar belli olacak. Aklınıza takılan '' Süper Loto sonuç, Süper Loto bu hafta hangi şanslı numaralara çıktı, Süper Loto 17 kasım sonuçları neler, Süper Loto bu akşam çıkan numaralar hangisi, Süper Loto devretti mi, Süper Loto sonuç, hangi numaralara çıktı?'' sorularının cevabını haberimizde bulabilirsiniz

Süper Loto 17 Kasım 2016 Perşembe çekiliş sonuçları tıkla öğren (Süper Loto sonuç)

16 Kasım 2016 20:40

Süper Loto 17 Kasım 2016  Milli Piyango çekiliş sonuçlarını sitemizden bulabilirsiniz..

Bu hafta 474. kez çekilecek Süper Loto'da kazandıran numaraları hangisi olacak?

SÜPER LOTO SONUÇLARI PERŞEMBE AKŞAMI 21:00'DE ÇEKİLECEK VE ÇEKİLİŞ SONRASI SONUÇLAR HEMEN SİTEMİZDEN AÇIKLANACAKTIR

 

SÜPER LOTO NEDİR?

Süper Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından Perşembe günleri çekilişi yapılan bir şans oyunudur.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Aynı kolonda 1'den 54'e kadar olan rakamların arasından altı rakam seçilerek oynanır. Süper Loto'dan ikramiye kazanabilmek için aynı kolon içerisinden en az üç rakamın çekiliş sonuçları ile uyuşması gerekir. Altı rakam çekiliş sonuçları ile uyuştuğu durumda büyük ikramiye kazanılır. Büyük ikramiye bilen olmadığı durumda bir sonraki haftaya devir eder.

SÜPER LOTO NE ZAMAN ÇEKİLİR?

25 Ekim 2007 tarihinden beri şans oyunu her haftanın Perşembe günü yapılmaktadır.

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