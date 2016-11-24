Süper Loto 24 Kasım 2016 Milli Piyango çekiliş sonuçları belli oldu. Yapılan çekilişte büyük ikramiye Ankara - Çankaya'ya çıktı. Bu hafta 475. kez çekilen Süper Loto'da kazandıran numaralar hangisi oldu? İşte cevabı...

İŞTE SÜPER LOTO 24 KASIM 2016 PERŞEMBE SONUÇLARI;

SÜPER LOTO NEDİR?

Süper Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından Perşembe günleri çekilişi yapılan bir şans oyunudur.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Aynı kolonda 1'den 54'e kadar olan rakamların arasından altı rakam seçilerek oynanır. Süper Loto'dan ikramiye kazanabilmek için aynı kolon içerisinden en az üç rakamın çekiliş sonuçları ile uyuşması gerekir. Altı rakam çekiliş sonuçları ile uyuştuğu durumda büyük ikramiye kazanılır. Büyük ikramiye bilen olmadığı durumda bir sonraki haftaya devir eder.

SÜPER LOTO NE ZAMAN ÇEKİLİR?

25 Ekim 2007 tarihinden beri şans oyunu her haftanın Perşembe günü yapılmaktadır.