Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Süper Loto 27 Ekim 2016 Perşembe çekiliş sonuçları tıkla öğren

Süper Loto 27 Ekim 2016 Perşembe çekiliş sonuçları tıkla öğren

Milli Piyango İdaresi'nin gerçekleştirdiği bu akşamki çekilişte Süper Loto'da kazanan şanslı numaralar belli oldu. Aklınıza takılan ''Süper Loto bu hafta hangi şanslı numaralara çıktı, Süper Loto 27 Ekim sonuçları neler, Süper Loto bu akşam çıkan numaralar hangisi, Süper Loto devretti mi, Süper Loto sonuç, hangi numaralara çıktı?'' sorularının cevabını haberimizde bulabilirsiniz

Süper Loto 27 Ekim 2016 Perşembe çekiliş sonuçları tıkla öğren

27 Ekim 2016 23:01

SÜPER LOTO 27 EKİM 2016 ÇEKİLİŞ SONUCU

Şanslı numaralar: 07 10 14 28 42 44

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: YOK

6 bilen kişi sayısı : YOK (Haftaya devretti) Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4.857.297,17 TL 

5 bilen kişi sayısı : 73 kişi, Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 7.652,20 TL 

4 bilen kişi sayısı : 4.053 kişi, Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 147,85 TL

3 bilen kişi sayısı :  75.671 kişi,  Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 13,70 TL

 

SÜPER LOTO NEDİR?

Süper Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından Perşembe günleri çekilişi yapılan bir şans oyunudur.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Aynı kolonda 1'den 54'e kadar olan rakamların arasından altı rakam seçilerek oynanır. Süper Loto'dan ikramiye kazanabilmek için aynı kolon içerisinden en az üç rakamın çekiliş sonuçları ile uyuşması gerekir. Altı rakam çekiliş sonuçları ile uyuştuğu durumda büyük ikramiye kazanılır. Büyük ikramiye bilen olmadığı durumda bir sonraki haftaya devir eder.

SÜPER LOTO NE ZAMAN ÇEKİLİR?

25 Ekim 2007 tarihinden beri şans oyunu her haftanın Perşembe günü yapılmaktadır.

Etiketler: 27 ekim, 6 bilen var mı, beş bilen kaç kara kazanacak, büyük ikramiye kaç para, devretti mi, hangi numaralara çıktı, ikramiye, loto, loto sonuçları, milli piyango, süper loto, süper loto 27 ekim sonuç, Süper Loto 27 Ekim sonuçları neler, Süper Loto bu akşam çıkan numaralar hangisi, süper loto bu hafta hangi şanslı numaralara çıktı, Süper Loto devretti mi, süper loto perşembe sonuç, Süper Loto sonuç, toto, üç bilen kaç para kazanacak


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!