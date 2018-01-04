Süper Loto 4 Ocak 2018 perşembe sonuçları MPİ çekiliş sonucu sorgulama

4 Ocak 2018 Süper Loto çekişi sonuçları bu akşam belli oalcak. Çekiliş sonrası şanslı numaralar sitemizde yayınlanıyor, sizler de biletinize haberimizden bakabilirsiniz. Şanslı numaraların hangisi olduğunu ve 4 Ocak Süper Loto çekilişinde zengin olup olmadığınızı sitemizden sorgulayarak öğrenebileceksiniz.

SÜPER LOTO NEDİR?

Süper Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından Perşembe günleri çekilişi yapılan bir şans oyunudur.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Aynı kolonda 1'den 54'e kadar olan rakamların arasından altı rakam seçilerek oynanır. Süper Loto'dan ikramiye kazanabilmek için aynı kolon içerisinden en az üç rakamın çekiliş sonuçları ile uyuşması gerekir. Altı rakam çekiliş sonuçları ile uyuştuğu durumda büyük ikramiye kazanılır. Büyük ikramiye bilen olmadığı durumda bir sonraki haftaya devir eder.

SÜPER LOTO NE ZAMAN ÇEKİLİR?

25 Ekim 2007 tarihinden beri şans oyunu her haftanın Perşembe günü yapılmaktadır.

Süper Loto en çok çıkan sayılar hangileri?

Süper Loto çekilişi sonuçlarına bakıldığında en çok çıkan ve talihlilere ikramiye kazandıran sayılar; 2, 17, 35, 40, 41, 44, 47, 51 ve 54’tür.

En az çıkan sayılar ise; 7, 11, 27, 28, 42, 52 ve 53’tür.