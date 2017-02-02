Diğer
Kategoriler

Süper Loto büyük ikramiye ne kadar oldu?

2 Şubat 2017 Süper Loto sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgula. Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar hangileri olacak? 484'üncü haftada 9'uncu kez devreden Süper Loto'da büyük ikramiye ne kadar oldu? Tiryakilerinin merakla oynadığı Süper Loto hangi il ve ilçelere isabet edecek? Sonuçlar açıklanır açıklanmaz haberimizden takip edebilirsiniz...

Süper Loto büyük ikramiye ne kadar oldu?

02 Şubat 2017 17:28

2 Şubat 2017 Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 484'üncü haftada 9'uncu kez devreden Süper Loto'da ikramiye ne kadar olacak? Hayallerine kavuşacak şanslı numaralar hangileri olacak. Hepsi ve daha fazlasını haberimizden öğrenebilirsiniz...

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Süper Loto Devretti İkramiye 20 Milyona yaklaştı

 484'üncü haftada 9'uncu kez devreden Süper Loto'da ikramiye 20 milyona yaklaştı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 484'üncü hafta çekilişinde 17 milyon 373 bin 54 lira 90 kuruş devretti. 484'üncü haftada Süper Loto'nun devrettiğini ve ikramiyenin 20 milyona yaklaştığını öğrenen Başkentliler bayilere giderek kupon doldurdu. 20 milyona yaklaşan ikramiye ile kimi vatandaş ihtiyacı olanlara yardım edeceğini, kimisi kendisi ve ailesi için harcayacağını bir vatandaş ise uçağa binip yurt dışına gideceğini söyledi.

Oyunun Özellikleri

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

Etiketler: 484, çekiliş, sayısal loto, süper loto


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!