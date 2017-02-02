2 Şubat 2017 Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 484'üncü haftada 9'uncu kez devreden Süper Loto'da ikramiye ne kadar olacak? Hayallerine kavuşacak şanslı numaralar hangileri olacak. Hepsi ve daha fazlasını haberimizden öğrenebilirsiniz...

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Süper Loto Devretti İkramiye 20 Milyona yaklaştı

484'üncü haftada 9'uncu kez devreden Süper Loto'da ikramiye 20 milyona yaklaştı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 484'üncü hafta çekilişinde 17 milyon 373 bin 54 lira 90 kuruş devretti. 484'üncü haftada Süper Loto'nun devrettiğini ve ikramiyenin 20 milyona yaklaştığını öğrenen Başkentliler bayilere giderek kupon doldurdu. 20 milyona yaklaşan ikramiye ile kimi vatandaş ihtiyacı olanlara yardım edeceğini, kimisi kendisi ve ailesi için harcayacağını bir vatandaş ise uçağa binip yurt dışına gideceğini söyledi.

Oyunun Özellikleri

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.