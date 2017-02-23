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Süper Loto çekiliş sonuçları | 23 Şubat 2017 perşembe Süper Loto sonuçları

Süper Loto'da bu hafta yapılan çekilişte dev ikramiye sonrası şanslı numaralar neler oldu? Bu hafta 488. kez çekilecek olan Süper Loto için heyecan dorukta. Milli Piyango İdaresi'nin gerçekleştirdiği çekilişle alakalı aklınıza takılan tüm soruların cevabı haberimizde.

Süper Loto çekiliş sonuçları | 23 Şubat 2017 perşembe Süper Loto sonuçları

23 Şubat 2017 19:10

Süper Loto 23 Şubat 2017 Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto sonuçlarını sitemizde bulabilirsiniz.. 2 haftadır devreden büyük ikramiyenin 4 milyon TL'yi geçmesi bekleniyor. Bu hafta 488. kez çekilen Süper Loto'da kazandıran numaralar belli olur olmaz saat 21:30'dan itibaren sitemizde olacaktır...

Geçen hafta da devretti

Süper Loto'da geçen hafta yapılan çekilişte de dev ikramiye kimseye çıkmadı ve ikinci kez devretti ve 2 milyon 948 bin 957 TL bu haftaya devretti.

İşte geçen hafta SÜPER LOTO 16 Şubat 2017 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI:

06 10 28 29 47 53

SÜPER LOTO NEDİR?

Süper Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından Perşembe günleri çekilişi yapılan bir şans oyunudur.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Aynı kolonda 1'den 54'e kadar olan rakamların arasından altı rakam seçilerek oynanır. Süper Loto'dan ikramiye kazanabilmek için aynı kolon içerisinden en az üç rakamın çekiliş sonuçları ile uyuşması gerekir. Altı rakam çekiliş sonuçları ile uyuştuğu durumda büyük ikramiye kazanılır. Büyük ikramiye bilen olmadığı durumda bir sonraki haftaya devir eder.

SÜPER LOTO NE ZAMAN ÇEKİLİR?

25 Ekim 2007 tarihinden beri şans oyunu her haftanın Perşembe günü yapılmaktadır.

EN ÇOK ÇIKAN İKİLİ GRUPLAR

Süper Loto çekilişinde bugüne kadara en çok çıkan ikili grupların başında 35-45 ve 9-35 ikilisi geliyor. Bu iki grup toplam 13'er kez çekildi. Daha sonra ise Süper Loto çekiliş sonuçlarına göre en çok çıkan ikili gruplar 12'şer kez ile 19-25, 20-49, 26-50, 15-37 ve 31-35 oldu. Su ana kadar hiçbir 4'lü grup üç kez bir arada çıkmadı.

6 TUTTURMA İHTİMALİM NE?

Süper Loto resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 6 tutturma ihtimali 25 milyon 827 bin 165'te 1 olarak görünüyor. Tabi bu her bir kolon başına olan ihtimal. 25 milyon 827 bin 165'i oynadığınız kolon sayısına bölerseniz asıl tutturma ihtimalinizi öğrenebilirsiniz.

Süper Loto'da bu hafta yapılan çekilişte dev ikramiye nereye çıktı. Süper Loto'da 23 Şubat 2017 çekilişini kazanan şanslı numaralar belli oldu mu? Milli Piyango İdaresi'nin gerçekleştirdiği çekilişte Aklınıza takılan Süper Loto hangi numaralara çıktı, çekiliş sonuçları şanslı numaralar hangisi?'' sorularının cevabını haberimizde bulabilirsiniz.

Etiketler: 16 Şubat, loto sonuçları, milli piyango, perşembe, sonuç, süper loto


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