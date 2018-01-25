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Süper Loto çekiliş sonuçları 25 Ocak 2018 MPİ Bilet sorgulama

Tam 11 haftadır devreden Süper Loto'da büyük ikramiyenin sahibi belli oldu. Şans oyunları tutkunlarının merakla açıklanmasını beklediği süper loto sonuçlarını bu haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

Süper Loto çekiliş sonuçları 25 Ocak 2018 MPİ Bilet sorgulama

25 Ocak 2018 22:34

Süper Loto'da bu hafta büyük ikramiye tutarı 42 milyonu buldu. 5.12,15,17,17,20,40 şanslı rakamlarının çıktığı lotoyu bilen şanslı kişi ise ERZİNCAN / MERKEZ'de oynayan talihli oldu. İşte Süper loto çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama,şanslı numaralar hangisi? İşte tüm bunlara cevap niteliğindeki haberimiz....

İşte 25 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları:

SÜPER LOTO 25 OCAK ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Aynı kolonda 1'den 54'e kadar olan rakamların arasından altı rakam seçilerek oynanır. Süper Loto'dan ikramiye kazanabilmek için aynı kolon içerisinden en az üç rakamın çekiliş sonuçları ile uyuşması gerekir. Altı rakam çekiliş sonuçları ile uyuştuğu durumda büyük ikramiye kazanılır. Büyük ikramiye bilen olmadığı durumda bir sonraki haftaya devir eder.

SÜPER LOTO NE ZAMAN ÇEKİLİR?

25 Ekim 2007 tarihinden beri şans oyunu her haftanın Perşembe günü yapılmaktadır.

EN ÇOK ÇIKAN İKİLİ GRUPLAR

Süper Loto çekilişinde bugüne kadara en çok çıkan ikili grupların başında 35-45 ve 9-35 ikilisi geliyor. Bu iki grup toplam 13'er kez çekildi. Daha sonra ise Süper Loto çekiliş sonuçlarına göre en çok çıkan ikili gruplar 12'şer kez ile 19-25, 20-49, 26-50, 15-37 ve 31-35 oldu. Su ana kadar hiçbir 4'lü grup üç kez bir arada çıkmadı.

6 TUTTURMA İHTİMALİM NE?

Süper Loto resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 6 tutturma ihtimali 25 milyon 827 bin 165'te 1 olarak görünüyor. Tabi bu her bir kolon başına olan ihtimal. 25 milyon 827 bin 165'i oynadığınız kolon sayısına bölerseniz asıl tutturma ihtimalinizi öğrenebilirsiniz.

 

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