Süper Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama MPİ 18 Ocak 2018

Süper Loto 18 Ocak 2018 Milli Piyango çekiliş sonuçları bu akşam açıklanıyor, Bu hafta 535. kez çekilecek olan Süper Loto'da kazandıran numaralar belli olacak. Şu ana kadar 10.kez devreden ve 27.315.219,25 TL ikramiye tutarı olan Süper Loto'da bu hafta verilecek ikramiyenin 30 Milyonu geçmesi bekleniyor. 18 Ocak Süper sonuçlarını açıklandığı andan itibaren bu sayfadan öğrenebilirsiniz.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Süper Loto çekilişi için yüz binlerce vatandaş gözünü Milli Piyango İdaresi'ne dikmiş durumda. Tam 10 haftadır üst üste devreden Süper Loto'nun büyük ikramiyesi, 27 milyon 315 bin 219 lira 25 liraya kadar ulaştı. Bu rakam, yılbaşı çekilişinde ikramiye isabet eden çeyrek biletin kazandığından daha fazla.

Haftalardır devreden Süper Loto'da çekilişin saat kaçta yapılacağını araştıran vatandaşlar, internet üzerinde "Süper Loto çekilişi saat kaçta?" ve "Süper Loto sonuçları nasıl öğrenilir?" gibi aramalarını arttırdı.

Süper Loto çekilişi, her hafta Perşembe akşamı düzenli olarak Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Balgat binası çekiliş salonunda, çekiliş heyeti ve noter huzurunda gerçekleştirilmektedir. Çekiliş saat 21:15'te başlamakta ve en geç 21:45'te sona ermektedir.

SÜPER LOTO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Süper Loto'da 10 haftadır devreden büyük ikramiye için şansını denemek isteyen milyonlarca vatandaş, Süper Loto kuponunu yatırdı ve sonuçları beklemeye başladı. Süper Loto sonuçları, en geç saat 21:45'te ilk ve resmi olarak Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) internet sitesi üzerinden erişime açılmaktadır.

Sonuçların açıklandığı sayfada kazanan numaralar, ikramiye bilgileri, büyük ikramiye kazanan il/ilçe bilgisi ve çekilişin videosu yer almaktadır. Aynı zamanda Süper Loto çekilişini canlı izlemek isteyen vatandaşlar da saat 21:15'te Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilir.

SÜPER LOTO'DA BİR ÖNCEKİ HAFTA 27 MİLYON LİRA DEVRETTİ

Süper Loto'nun geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen 534. hafta çekilişinde 6 bilen olmayınca büyük ikramiye 10. kez devrederek bu haftaki çekilişe tam 27 milyon 315 bin 219 lira 25 kuruş ikramiye devretti. Çekilişte aynı zamanda 5 bilen 184 kişi 9 bin 351'er lira, 4 bilen 10 bin 69 kişi 183 lira 80'er kuruş ve 3 bilen 219 bin 17 kişi de 14 lira 55'er kuruş ikramiye kazandı.

11 Ocak 2018 tarihli Süper Loto sonuçları: 04 - 23 - 27 - 36 - 51 - 54

SÜPER LOTO NEDİR?

Süper Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından Perşembe günleri çekilişi yapılan bir şans oyunudur.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Aynı kolonda 1'den 54'e kadar olan rakamların arasından altı rakam seçilerek oynanır. Süper Loto'dan ikramiye kazanabilmek için aynı kolon içerisinden en az üç rakamın çekiliş sonuçları ile uyuşması gerekir. Altı rakam çekiliş sonuçları ile uyuştuğu durumda büyük ikramiye kazanılır. Büyük ikramiye bilen olmadığı durumda bir sonraki haftaya devir eder.

SÜPER LOTO NE ZAMAN ÇEKİLİR?

25 Ekim 2007 tarihinden beri şans oyunu her haftanın Perşembe günü yapılmaktadır.

EN ÇOK ÇIKAN İKİLİ GRUPLAR

Süper Loto çekilişinde bugüne kadara en çok çıkan ikili grupların başında 35-45 ve 9-35 ikilisi geliyor. Bu iki grup toplam 13'er kez çekildi. Daha sonra ise Süper Loto çekiliş sonuçlarına göre en çok çıkan ikili gruplar 12'şer kez ile 19-25, 20-49, 26-50, 15-37 ve 31-35 oldu. Su ana kadar hiçbir 4'lü grup üç kez bir arada çıkmadı.

6 TUTTURMA İHTİMALİM NE?

Süper Loto resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 6 tutturma ihtimali 25 milyon 827 bin 165'te 1 olarak görünüyor. Tabi bu her bir kolon başına olan ihtimal. 25 milyon 827 bin 165'i oynadığınız kolon sayısına bölerseniz asıl tutturma ihtimalinizi öğrenebilirsiniz.