Süper Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama MPİ 31 MAYIS 2018 | Süper Loto 31 Mayıs sonuçları

Süper Loto 31 Mayıs 2018 Milli Piyango çekiliş sonuçları bu akşam açıklanıyor, Bu hafta 553. kez çekilecek olan Süper Loto'da kazandıran numaralar belli olacak. Şu ana kadar 2.kez devreden ve 3.221.537,35 TLikramiye tutarı olan Süper Loto'da bu hafta verilecek ikramiyenin 5 Milyonu geçmesi bekleniyor. 31 Mayıs Süper sonuçlarını açıklandığı andan itibaren bu sayfadan öğrenebilirsiniz.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Süper Loto çekilişi, her hafta Perşembe akşamı düzenli olarak Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Balgat binası çekiliş salonunda, çekiliş heyeti ve noter huzurunda gerçekleştirilmektedir. Çekiliş saat 21:15'te başlamakta ve en geç 21:45'te sona ermektedir.

SÜPER LOTO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Süper Loto'da 10 haftadır devreden büyük ikramiye için şansını denemek isteyen milyonlarca vatandaş, Süper Loto kuponunu yatırdı ve sonuçları beklemeye başladı. Süper Loto sonuçları, en geç saat 21:45'te ilk ve resmi olarak Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) internet sitesi üzerinden erişime açılmaktadır.

Sonuçların açıklandığı sayfada kazanan numaralar, ikramiye bilgileri, büyük ikramiye kazanan il/ilçe bilgisi ve çekilişin videosu yer almaktadır. Aynı zamanda Süper Loto çekilişini canlı izlemek isteyen vatandaşlar da saat 21:15'te Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilir.

SÜPER LOTO NEDİR?

Süper Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından Perşembe günleri çekilişi yapılan bir şans oyunudur.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Aynı kolonda 1'den 54'e kadar olan rakamların arasından altı rakam seçilerek oynanır. Süper Loto'dan ikramiye kazanabilmek için aynı kolon içerisinden en az üç rakamın çekiliş sonuçları ile uyuşması gerekir. Altı rakam çekiliş sonuçları ile uyuştuğu durumda büyük ikramiye kazanılır. Büyük ikramiye bilen olmadığı durumda bir sonraki haftaya devir eder.

SÜPER LOTO NE ZAMAN ÇEKİLİR?

25 Ekim 2007 tarihinden beri şans oyunu her haftanın Perşembe günü yapılmaktadır.

EN ÇOK ÇIKAN İKİLİ GRUPLAR

Süper Loto çekilişinde bugüne kadara en çok çıkan ikili grupların başında 35-45 ve 9-35 ikilisi geliyor. Bu iki grup toplam 13'er kez çekildi. Daha sonra ise Süper Loto çekiliş sonuçlarına göre en çok çıkan ikili gruplar 12'şer kez ile 19-25, 20-49, 26-50, 15-37 ve 31-35 oldu. Su ana kadar hiçbir 4'lü grup üç kez bir arada çıkmadı.

6 TUTTURMA İHTİMALİM NE?

Süper Loto resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 6 tutturma ihtimali 25 milyon 827 bin 165'te 1 olarak görünüyor. Tabi bu her bir kolon başına olan ihtimal. 25 milyon 827 bin 165'i oynadığınız kolon sayısına bölerseniz asıl tutturma ihtimalinizi öğrenebilirsiniz.