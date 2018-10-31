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Süper Loto çıktığı söylentisi genç adamın huzurunu kaçırdı

Süper Loto çıktığı söylentisi genç adamın huzurunu kaçırdı
Süper Loto çıktığı söylentisi genç adamın huzurunu kaçırdı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde Süper Loto’da en büyük ikramiyeyi kazanan talihli ortaya çıkmazken, belediye çalışanı Ali Kayman’ın huzurunu bozdu. Sosyal medyada bir arkadaşının ikramiyenin Kayman’a çıktığını yazması üzerine herkes tebriğe koşarken, bir banka da görevlilerini Kayman’a gönderdi.

24 milyon 541 bin 46 lira 65 kuruşluk ikramiyeyi kazanan talihlinin perşembe gününden bu yana ortaya çıkmaması Burhaniye'de merakı artırdı. Şans oyunları bayiinin telefonları susmazken, müşteri sayısı da arttı. İkramiyenin belediye personeli Ali Kayman'a çıktığı yazılınca ortalık karıştı. Kayman'ın etrafı tanıdıkları ile dolarken, genç adam ikramiyenin kendisine çıkmadığını anlatamadı. Bir bankanın kendisine görevliler gönderdiğini anlatan 32 yaşındaki Ali Kayman, bir anda dostlarının arttığını söyledi. Kayman, “Bir arkadaşımız, Süper Loto'nun Burhaniye'ye çıktığı yönündeki haberlerden birinin altına paranın bana çıktığını yazmış. Telefonlarımız susmuyor. Herkes beni tebriğe geldi. Bir anda dostlarım arttı. Günlerdir ikramiyenin bana çıkmadığını anlatmaya çalışıyorum. Bunun şakası bile kötü. Mesai arkadaşlarıma bile anlatamıyorum. Sokakta yürüyemez hale geldim. Bir banka şubesi de bana memurlarını gönderdi. Ben şans oyunları oynayan bir insanım. Ancak ikramiye bana çıkmadı. Bunun bilinmesini istiyorum” dedi.

Ali Kayman'ın mesai arkadaşlarından Büşra Uras da, “Kayman bizim iş arkadaşımız. Biz de duyunca çok sevindik. Ama söylenen doğru değilmiş. Bu söylenti onu rahatsız etti” dedi.
9 haftadır devreden Süper Loto'da şanslı numaralar 10, 18, 22, 26, 28, 32 olurken, ilçede çekiliş gününden bu yana büyük ikramiyenin sahibi merak ediliyor.  

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