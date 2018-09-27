Süper Loto sonuçları 27 Eylül çekilişi! Süper loto sonuç sorgula öğren 27 Eylül MPİ... Süper Loto çekiliş günü geldi çattı. Geçtiğimiz devirler ile bu akşam belli olacak. Süper Loto sonuçları 10 milyonu aşacak bir ikramiye için belirlenecek. Peki bu büyük meblağı kazanan çıkacak mı? İşte 10 milyonluk 27 Eylül Süper Loto sonuçları ile ilgili detaylar...

Bu akşam bu büyük meblağı kazanan çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor.

Bu hafta Süper Loto sonuçları için yapılacak çekiliş noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak. MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde yapılacak çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ sitesinden takip edebilirsiniz.

27 EYLÜL SÜPER LOTO SONUÇLARI

Haftanın numaraları çekildikten sonra 571. hafta Süper Loto sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi Şans Topu sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklanıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşam haftanın Süper Loto sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

571. hafta Süper Loto sonuçları ve numaraları için tıklayınız (21.30)

ÖNCEKİ HAFTANIN SÜPER LOTO SONUÇLARI

Haftanın numaraları 13 - 17 - 35 - 36 - 41 – 46 oldu. Süper Loto çekilişinde altı bilen olmayınca 8 milyon 889 bin 961 lira 73 kuruş ikramiye haftaya devretti.

Çekilişte diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle: 5 bilen 92 kişi 7 biin 331 lira 15'er kuruş, 4 bilen 4 bin 835 kişi 149 lira 70'er kuruş ve 3 bilen 94 bin 79 kişi 13 lira 30'ar kuruş alacaklar.