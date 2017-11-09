Diğer
Kategoriler

Süper Loto Sonuçları 9 Kasım 2017 MPİ çekiliş sonucu sorgulama

Süper Loto, Milli Piyango İdaresi'nin MPİ düzenlediği çekiliş bu akşam yapılacak. Bir çok Şans oyunları tutkunları gözlerini 9 Kasım 2017 Perşembe günü yapılacak Süper loto sonuçlarına çevirdi.İşte ayrıntılar...

Süper Loto Sonuçları 9 Kasım 2017 MPİ çekiliş sonucu sorgulama

09 Kasım 2017 14:23

Süper Loto 19 Kasım 2017 Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklanıyor. Süper Loto sonuçlarını açıklanır açıklanmaz sitemizde yayınlanacak. Bu hafta 525. kez çekilen Süper Loto'da kazandıran numaralarda açıklanır açıklanmaz bu haberimizde yer alacak. Süper Loto dev ikramiyesinde sonuçlar belli oldu mu, şanslı numaralar hangisi? İşte cevap niteliğindeki haberimiz....

 

SÜPER LOTO NEDİR?

Süper Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından Perşembe günleri çekilişi yapılan bir şans oyunudur.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Aynı kolonda 1'den 54'e kadar olan rakamların arasından altı rakam seçilerek oynanır. Süper Loto'dan ikramiye kazanabilmek için aynı kolon içerisinden en az üç rakamın çekiliş sonuçları ile uyuşması gerekir. Altı rakam çekiliş sonuçları ile uyuştuğu durumda büyük ikramiye kazanılır. Büyük ikramiye bilen olmadığı durumda bir sonraki haftaya devir eder.

SÜPER LOTO NE ZAMAN ÇEKİLİR?

25 Ekim 2007 tarihinden beri şans oyunu her haftanın Perşembe günü yapılmaktadır.

EN ÇOK ÇIKAN İKİLİ GRUPLAR

Süper Loto çekilişinde bugüne kadara en çok çıkan ikili grupların başında 35-45 ve 9-35 ikilisi geliyor. Bu iki grup toplam 13'er kez çekildi. Daha sonra ise Süper Loto çekiliş sonuçlarına göre en çok çıkan ikili gruplar 12'şer kez ile 19-25, 20-49, 26-50, 15-37 ve 31-35 oldu. Su ana kadar hiçbir 4'lü grup üç kez bir arada çıkmadı.

6 TUTTURMA İHTİMALİM NE?

Süper Loto resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 6 tutturma ihtimali 25 milyon 827 bin 165'te 1 olarak görünüyor. Tabi bu her bir kolon başına olan ihtimal. 25 milyon 827 bin 165'i oynadığınız kolon sayısına bölerseniz asıl tutturma ihtimalinizi öğrenebilirsiniz. 

Etiketler: 19 kasım süper loto sonuç, milli piyango, mpi, sonuç, süper loto, süper loto numaralar, Süper Loto sonuçları

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç