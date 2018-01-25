Süper Loto sonuçları MPİ 25 Ocak 2018 Süper Loto sonucu- ÖĞREN

Süper Loto 25 Ocak 2018 Milli Piyango çekiliş sonuçlarını sitemizden bulabilirsiniz.. Bu hafta 535. kez çekilecek Süper Loto'da kazandıran numaraları haberimizden öğrenebilirsiniz.

SÜPER LOTO 25 Ocak 2018 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI TIKLAN ÖĞREN...

SÜPER LOTO 25 Ocak 2018 ÇEKİLİŞ SONUCU

11. devir = 34 milyon 36 bin 110 lira 65 kuruş devretti,

- 182 kişi 5 bildi ve 11 bin 524 lira 5'er kuruş kazandı,

- 11 bin 636 kişi 4 bildi ve 193 lira 25'er kuruş kazandı,

- 251 bin 963 kişi 3 bildi ve 15 lira 45'er kuruş kazandılar.

SÜPER LOTO'DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

35 = 316 kez

13 = 312 kez

37 = 304 kez

1 = 284 kez

45 = 276 kez

4 = 268 kez

17 ve 33 = 264 kez

23 = 260 kez

47, 22 ve 43 = 256 kez

19, 29 ve 18 = 252 kez

46, 14, 41 ve 36 = 248 kez

5 ve 20 = 244 kez

54 ve 31 = 240 kez

34, 2 ve 21 = 236 kez



SÜPER LOTO NEDİR?

Süper Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından Perşembe günleri çekilişi yapılan bir şans oyunudur.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Aynı kolonda 1'den 54'e kadar olan rakamların arasından altı rakam seçilerek oynanır. Süper Loto'dan ikramiye kazanabilmek için aynı kolon içerisinden en az üç rakamın çekiliş sonuçları ile uyuşması gerekir. Altı rakam çekiliş sonuçları ile uyuştuğu durumda büyük ikramiye kazanılır. Büyük ikramiye bilen olmadığı durumda bir sonraki haftaya devir eder.

SÜPER LOTO NE ZAMAN ÇEKİLİR?

25 Ekim 2007 tarihinden beri şans oyunu her haftanın Perşembe günü yapılmaktadır.

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