Süper Loto 3 kasım Milli Piyango çekiliş sonuçlarını sitemizden bulabilirsiniz.. Bu hafta 471. kez çekilecek Süper Loto'da kazandıran numaraları haberimizden öğrenebilirsiniz.

SÜPER LOTO 3 KASIM PERŞEMBE ÇEKİLİŞ SONUÇLARI TIKLAN ÖĞREN...

SÜPER LOTO 3 KASIM 2016 ÇEKİLİŞ SONUCU

İşte şanslı numaralar: 10 15 23 39 42 48

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: YOK

6 bilen kişi sayısı : YOK (Haftaya devretti) Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 6.851.836,16 TL

5 bilen kişi sayısı : 72 kişi, Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 8.620,15 TL

4 bilen kişi sayısı : 3.637 kişi, Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 183,15 TL

3 bilen kişi sayısı : 74.258 kişi, Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 15,50 TL

SÜPER LOTO GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

Şanslı numaralar: 07 10 14 28 42 44

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: YOK

6 bilen kişi sayısı : YOK (Haftaya devretti) Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4.857.297,17 TL

5 bilen kişi sayısı : 73 kişi, Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 7.652,20 TL

4 bilen kişi sayısı : 4.053 kişi, Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 147,85 TL

3 bilen kişi sayısı : 75.671 kişi, Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 13,70 TL



SÜPER LOTO NEDİR?

Süper Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından Perşembe günleri çekilişi yapılan bir şans oyunudur.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Aynı kolonda 1'den 54'e kadar olan rakamların arasından altı rakam seçilerek oynanır. Süper Loto'dan ikramiye kazanabilmek için aynı kolon içerisinden en az üç rakamın çekiliş sonuçları ile uyuşması gerekir. Altı rakam çekiliş sonuçları ile uyuştuğu durumda büyük ikramiye kazanılır. Büyük ikramiye bilen olmadığı durumda bir sonraki haftaya devir eder.

SÜPER LOTO NE ZAMAN ÇEKİLİR?

25 Ekim 2007 tarihinden beri şans oyunu her haftanın Perşembe günü yapılmaktadır.

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