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Süper Loto sonuçları MPİ 7 Haziran 2018 Süper Loto sonucu- ÖĞREN

Süper Loto'da 7 Haziran 2018 çekilişini kazanan şanslı numaralar bu akşam belli olacak. Süper Loto hangi numaralara çıktı, çekiliş sonuçları şanslı numaralar hangisi?'' sorularının cevabını çekiliş sonuçları açıklanır açıklanmaz bu haberimizden öğrenebilirsiniz.

Süper Loto sonuçları MPİ 7 Haziran 2018 Süper Loto sonucu- ÖĞREN

07 Haziran 2018 19:08

7 Haziran 2018 Süper Loto çekişi sonuçları bu akşam belli oalcak. Çekiliş sonrası şanslı numaralar sitemizde yayınlanıyor, sizler de biletinize haberimizden bakabilirsiniz. Şanslı numaraların hangisi olduğunu ve 7 Haziran Süper Loto çekilişinde zengin olup olmadığınızı sitemizden sorgulayarak öğrenebileceksiniz.

7 HAZİRAN 2018 ÇEKİLİŞ SONUÇLARINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN

SÜPER LOTO NEDİR?

Süper Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından Perşembe günleri çekilişi yapılan bir şans oyunudur.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Aynı kolonda 1'den 54'e kadar olan rakamların arasından altı rakam seçilerek oynanır. Süper Loto'dan ikramiye kazanabilmek için aynı kolon içerisinden en az üç rakamın çekiliş sonuçları ile uyuşması gerekir. Altı rakam çekiliş sonuçları ile uyuştuğu durumda büyük ikramiye kazanılır. Büyük ikramiye bilen olmadığı durumda bir sonraki haftaya devir eder.

SÜPER LOTO NE ZAMAN ÇEKİLİR?

25 Ekim 2007 tarihinden beri şans oyunu her haftanın Perşembe günü yapılmaktadır.

Süper Loto en çok çıkan sayılar hangileri?

Süper Loto çekilişi sonuçlarına bakıldığında en çok çıkan ve talihlilere ikramiye kazandıran sayılar; 2, 17, 35, 40, 41, 44, 47, 51 ve 54’tür.

En az çıkan sayılar ise; 7, 11, 27, 28, 42, 52 ve 53’tür.

 

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