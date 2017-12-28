Süper Loto sonuçları nasıl öğrenilir? 28 Aralık Süper Loto sonuçları | Süper loto sorgulama

Süper Loto sonuçları, bu akşam gerçekleştirilecek olan çekiliş öncesinde milyonlarca vatandaş tarafından heyecanla bekleniyor. Çekilişin yapılmasını bekleyen binlerce vatandaş, aynı zamanda sonuçların nereden öğrenileceğini de araştırıyor. Peki Süper Loto sonuçları nasıl öğrenilir? Süper loto sonuçları açıklandı mı? İşte tüm detaylar...

28 ARALIK SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından bu akşam gerçekleşen 532. hafta Süper Loto çekilişi için heyecan yaşadı. Geçtiğimiz hafta 7. kez devrederek bu haftaya tam 14 milyon 866 bin 236 lira 33 kuruş ikramiyeyi devreden Süper Loto bu hafta da devretti.

28 ARALIK SÜPER LOTO SONUÇLARI! İŞTE ŞANSLI NUMARALAR

07 - 20 - 33 - 39 - 40 - 48

Süper loto sonuçları açıklanır açıklanmaz sitemizden ulaşabilirsiniz.

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28 ARALIK SÜPER LOTO SONUÇLARI

21 ARALIK SÜPER LOTO SONUÇLARI:

İkramiye Bilgileri

6 Bilen Kişi Sayısı 7. Devir Kişi Başına Düşen İkramiye 14.866.236,63 TL

5 Bilen Kişi Sayısı 58 Kişi Başına Düşen İkramiye 13.808,25 TL

4 Bilen Kişi Sayısı 5.173 Kişi Başına Düşen İkramiye 166,75 TL

3 Bilen Kişi Sayısı 107.395 Kişi Başına Düşen İkramiye 13,80 TL

Süper Loto en çok çıkan sayılar hangileri?

Süper Loto çekilişi sonuçlarına bakıldığında en çok çıkan ve talihlilere ikramiye kazandıran sayılar; 2, 17, 35, 40, 41, 44, 47, 51 ve 54’tür.

En az çıkan sayılar ise; 7, 11, 27, 28, 42, 52 ve 53’tür.

SÜPER LOTO NEDİR?

Süper Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından Perşembe günleri çekilişi yapılan bir şans oyunudur.