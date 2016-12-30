Olay, akşam saat 21.30 sıralarında Emek Mahallesi Kara Yusuf Caddesi üzerinde bulunan bir süpermarketler zincirinin şubesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, süpermarketin kapanma saatine yakın markete giren maskeli 2 kişi, market içerisinde biraz oyalandıktan sonra kasaya doğru geldi. Yanlarında getirdikleri bıçaklar ile market çalışanı 3 kadını etkisiz hale getiren şahıslar, çalışanlardan kasayı açmasını ve paraları vermesini istedi. Gözü dönmüş hırsızlar, çalışanlara kasayı açtırarak önce paraları topladı, daha sonra ise çalışanın birisinin telefonunu alarak, olay yerinden bindikleri plakasız motosiklet ile hızla uzaklaştı.

Polis ekipleri kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ekibi verilen eşkaller doğrultusunda çevre sokaklarda ve mahallelerde çalışma başattı. Yaşadıkları karşısında büyük korku yaşayan çalışanları ise olay yerine gelen diğer çalışma arkadaşları ve çevrede buluna vatandaşlar sakinleştirdi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından çalışanlar yakınları tarafından evlerine götürülürken, polis ekipleri kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Ertuğrul Gün

ANTALYA