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Süpermarket deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir’in Bayraklı ilçesinde bir süpermarketin deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Süpermarket deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

24 Ağustos 2017 18:23

Yangın, Osmangazi 617 Sokak’ta bulunan bir süpermarketin deposunda çıktı. Henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın, bir anda büyüyünce olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çıkan yangın sonucu tüm mahalle duman altında kalırken itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir can kaybı ve yararlanma meydana gelmezken depoda büyük maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi itfaiye ekipleri tarafından yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.  

Abdülaziz Baydilli - Ceren Atmaca - Sinan Yeniçeri


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