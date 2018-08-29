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Süphan Dağı’nda İngiliz uçağının parçalarını bulundu

Van Gölü Koruma Kanunu'nun çıkmasına dikkat çekmek için Süphan Dağı'na tırmanan Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri, İngiliz uçağının parçalarını buldu.

Süphan Dağında İngiliz uçağının parçalarını bulundu

29 Ağustos 2018 21:58

Van Gölü’nün güzellikleri konusunda çalışma yürüten Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri, Van Gölü Koruma Kanunu'nun çıkması amacıyla çıktıkları Süphan Dağı’nda 1959 yılında düşen İngiliz uçağının parçalarını buldu.
Bu yıl üçüncü kez Türkiye'nin en yüksek üçüncü dağı olan 4 bin 58 metre yüksekliğindeki Süphan Dağı'na tırmanan 23 kişilik gönüllü ekip, zorlu tırmanışın ardından karla kaplı zirveye çıktı. Tırmanış sırasında dağın zirvesinde 23 Nisan 1959 yılında düşen İngiliz uçağının motor ve parçalarını fark etti. Uçak parçalarına rastlayan gönüllü dernek üyeleri, ellerindeki telefonlara sarılarak uçak parçalarını çekti.

Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, Van Gölü Koruma Kanunu'nun çıkmasına dikkat çekmek için tırmandıkları Süphan Dağı'nda 1959 yılında düşen İngiliz uçağının parçalarını bulduklarını belirtti. Uçak parçalarının bir kısmı zirvede bulunan buzulların altında kaldığını ifade eden Özel, büyük buzulların olduğu kısımda oluşan gölün kurumasıyla uçağın motorunun göründüğünü dile getirdi.

Hatırlanacağı üzere, İngiltere'nin başkenti Londra'dan Bahreyn'e giden Avro imalatı dört motorlu uçak, 23 Nisan 1959 yılında Bitlis'teki Süphan Dağı'na düştü. Ankara'da yakıt ikmali yaptıktan sonra haber alınamayan uçağın taşıdığı kargo ile ilgili de yılarca çeşitli iddalar ortaya atıldı. Uçak enkazına hava şartları nedeniyle günler sonra ulaşılırken, uçakta bulunan 14 kişilik mürettebattan kurtulan olmamıştı.  

Yılmaz Sönmez
 

 

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