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Şüphe üzerine alınan 2 kişi hırsızlık zanlısı çıktı

Mucur ilçesinde polisin yaptığı kontrol sonrası durumundan şüphelenilen 2 kişi hırsızlık zanlısı çıktı.


14 Ekim 2016 09:02

Alınan bilgiye göre Kayseri-Ankara karayolu üzerinde polisin yaptığı kontrol sonrasında durumundan şüphelenilen Ü.Ş. ve M.K. hakkında yapılan inceleme sonrasında Mucur ilçesinde geçmiş dönemlerde yapılan hırsızlık olayları aydınlatıldı.

Suçlarını itiraf eden Ü.Ş. ve M.K. alınan ifadelerinin ardından adli makamlara çıkartıldı. İlçede farklı alanlarda motosiklet çaldıklarını itiraf eden şahıslardan Ü.Ş. savcılık tarafından serbest bırakılırken M.K. adli kontrol tarafından çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı. 

Mesut Çelik


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