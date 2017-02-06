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Şüphe üzerine durdurulan araçta bonzai çıktı

Düzce Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Çilimli kavşağında yaptığı uygulama sırasında şüphe üzerine durdurulan araçta bonzai ele geçirildi. Araçtaki 2 şahıs gözaltına alınırken araç ise trafikten men edildi.


06 Şubat 2017 12:30

Düzce D-100 karayolu Çilimli kavşağı yol kontrol noktasında sabaha karşı Jandarma ekipleri tarafından yapılan uygulamada şüpheli araçlar didik didik aranırken şahısların kimlik kontrolleri yapıldı.
Şüphe üzerine bir aracı durduran Jandarma ekipleri, yaptıkları aramada aracın iç bölümünde kullanıma hazır bonzai maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili şahıslar gözaltına alınırken, araç ise trafikten men edildi. Şahıslar hakkında uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmaktan işlem yapıldı, trafik ekiplerince idari para cezası uygulandı. 

Ali Osman Çatana


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