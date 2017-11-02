Şüphelenilen araçlardan eroin ve bonzai çıktı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışına yönelik yaptığı çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, Zafer Mahallesi İlahiyat Cami kavşağında bir araçtan şüphelendi. Aracı durduran ekipler, daralı 0.70 gram eroin maddesi elde etti. Araç içerisinde bulunan G.Y. (28), A.A. (28) ve A. A. (24) isimli şahıslara ise "Kullanmak için Uyuşturucu Madde Bulundurmak" suçundan yasal işlem yapıldı.

Diğer bir olayda ise, Gazi Paşa Mahallesi Ürgüp Sokak'ta bir araç durumundan şüphelenilerek durduruldu. Araç içerisinde bulunan M.C. (33) isimli kişinin üzerinden daralı 0.50 gram gelen bonzai maddesi elde edildi. M.C. (33) isimli şahısa ise "Kullanmak için Uyuşturucu Madde Bulundurmak "suçundan yasal işlem yapıldı.