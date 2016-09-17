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Şüpheli 4 kişi portakal bahçelerinde izlerini kaybettirdi

Adana'da, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurmak istediği otomobili terk eden 4 kişi, portakal bahçelerine kaçarak izini kaybettirdi.


17 Eylül 2016 12:53

Edinilen bilgiye göre, Yüreğir ilçesi Ali Hocalı Mahallesinde devriye gezen polis ekipleri, şüpheli gördükleri 01 DZU 33 plakalı lüks otomobili durdurmak istedi. Ancak polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayan otomobil, kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis, otomobilin kaçış güzergahlarında tertibat aldı. Yaklaşık 5 kilometre kaçan ve Havutlu Mahallesi ara sokaklarına giren otomobilin içindeki 4 şüpheli, burada bulunan portakal bahçelerine girerek izlerini kaybettirdi. Polis ekipleri otomobili incelemek için polis merkezine götürdü. 

Eren Bozkurt - Nuri Pir

Etiketler: adana


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