Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Şüpheli araç ihbarı polisi alarma geçirdi

Şüpheli araç ihbarı polisi alarma geçirdi

Malatya’da şüpheli bir araçtan polisevinin fotoğraflarının çekildiği ihbarı üzerine polis ekipleri alarma geçti.


20 Aralık 2016 18:25

Edinilen bilgiye göre, İnönü Caddesi Sıtmapınarında bulunan polisevinin bir araçtan fotoğraflandığını gören polis ekipleri durumu 155 haber merkezine bildirdi. Bildirilen plakanın da emniyette kaydının olmaması nedeniyle bölgeye çok sayıda ekip yönlendirilerek şüpheli aracın yakalanması için çalışma başlatıldı.
Şehir giriş ve çıkışlarındaki uygulama noktalarındaki görevliler de şüpheli araç konusunda uyarıldı. Polisevine yakın bölgedeki tüm kapalı ve açık otoparklarda kontrol edilirken şüpheli araca rastlanılmadı. Polis kent genelinde şüpheli aracı aramaya devam ediyor. 

Etiketler: Malatya


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara 0°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç