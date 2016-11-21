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Şüpheli araç polisi alarma geçirdi

Batman’da uzun süredir park halindeki şüpheli otomobil polisi alarma geçirdi.

Şüpheli araç polisi alarma geçirdi

21 Kasım 2016 22:28

Edinilen bilgiye göre, İstasyon Caddesi üzerine park edilen 34 YJ 3973 plakalı otomobil çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Uzun süre sahibi çıkmayan araçtan şüphelenen vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldıktan sonra olay yerine bomba imha ekibi çağrıldı. ‘Pilot’ isimli bomba arama köpeğinin aracın üzerinde yaptığı arama sonrası aracın kapıları açılarak detaylı inceleme yapıldı. Yapılan incelemelerde araç temiz çıktı. Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürü M. Ali Akkaplan, polis ekiplerinden bilgi aldı.

Etiketler: Batman, şüpheli araç


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