Şüpheli araçta silah ve esrar ele geçirildi

Olay, akşam saatlerinde İznik-Orhangazi yolu Elbeyli sapağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli araç ihbarı alan İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Elbeyli sapağında yolu kesti. Şüpheli aracı olay yerinde kıstıran polis, araçta ruhsatsız 2 adet tüfek ve bir adet tabanca ele geçirirken, araçtaki E.T (27) ve K.K (32) isimli şahısların üzerinde yaptığı aramada 6 gram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Halil Ataş

