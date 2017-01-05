Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Şüpheli araçtan 4 tabanca ve uyuşturucu ele geçti: 1 gözaltı

Şüpheli araçtan 4 tabanca ve uyuşturucu ele geçti: 1 gözaltı

Samsun'da şüpheli bir otomobilde arama yapan polis, 4 adet ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

Şüpheli araçtan 4 tabanca ve uyuşturucu ele geçti: 1 gözaltı

05 Ocak 2017 14:48

Olay, Samsun'un Atakum içesi Cumhuriyet Mahallesi'nde dün akşam saat 22.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde arama yaptı. Otomobilde bulunan A.Y.(37) adlı şahsın üzerinde yapılan aramada 12 gram esrar maddesi, araçta yapılan aramada ise 4 adet 9 mm çaplı el yapımı ruhsatsız tabanca, 4 adet şarjör ve 4 adet mermi ele geçti. Olayla ilgili gözaltına alınan A.Y., Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Polisteki sorgusu tamamlanan A.Y., 'silah kaçakçılığı' suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. 

Muammer Ay


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul -1°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 2°C

  • Bursa

    Bursa -1°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç