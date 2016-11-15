Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince arandığı öğrenilen 33 plakalı otomobil saat 23.30 sıralarında Konya’nın Ereğli ilçesinde görüldü. Burada polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan otomobil Karaman istikametine doğru kaçtı. Durumun Karaman Emniyetine bildirilmesi üzerine ekipler Karaman girişindeki uygulama noktasında geniş güvenlik tedbiri aldı. Bir süre sonra içerisinde 1.5 yaşında kız çocuk ile bir bayan ve üç erkek şahsın bulunduğu otomobil uygulama noktasında uzun namlulu silahlarla bekleyen resmi ve sivil ekipler tarafından alındı. Otomobilde arama yapan ekipler bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Otomobil ayrıntılı aranmak üzere içindeki şahıslarla birlikte Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyet Müdürü Levent Tutuk’ta arama noktasına gelerek ekiplerden bilgi aldı. Doğu nüfusuna kayıtlı oldukları öğrenilen şahısların neden dolayı arandığı ise öğrenilemedi.