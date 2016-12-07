Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yenimahalle'de akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde arama yaptı. Yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet tabanca mermisi, 1 adet av tüfeği, 25 adet fişek, 5 paket halinde 14 gram bonzai, 48 adet extacy uyuşturucu hap ile bir esrarlı sigara ele geçti. Olayla ilgili E.R.Ü.(24), S.Ö.(21) ve Z.K.(26) gözaltına alındı.

Polisteki sorgusu tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Muammer Ay

SAMSUN