Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Şüpheli araçtan silah ve uyuşturucu çıktı

Şüpheli araçtan silah ve uyuşturucu çıktı

Samsun'da şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada uyuşturucu ve silah ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.


07 Aralık 2016 12:01

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yenimahalle'de akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde arama yaptı. Yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet tabanca mermisi, 1 adet av tüfeği, 25 adet fişek, 5 paket halinde 14 gram bonzai, 48 adet extacy uyuşturucu hap ile bir esrarlı sigara ele geçti. Olayla ilgili E.R.Ü.(24), S.Ö.(21) ve Z.K.(26) gözaltına alındı. 

Polisteki sorgusu tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. 

Muammer Ay
SAMSUN 

Etiketler: şüpheli araç


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 6°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 9°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç