Edinilen bilgilere göre Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelendikleri bir aracı durdurmasıyla birlikte araç içerisinde bulunan F.Ş. ve C.Ş isimli şahısların üzerinde yapılan arama sonrasında uyuşturucu madde içiminde kullanılan kesilmiş vaziyette pet şişe, uyuşturucu ve av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan şahıslar hakkında “Uyuşturucu made bulundurmak ve kullanmak, 6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet” suçundan yasal işlem yapıldı.

Coşkun Sağlamdin