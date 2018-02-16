Şüpheli bavul patlatılmadan sahibi geldi

Çaykara Caddesi otobüs durağı içerisinde kırmızı renkli bir bavulun olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, bomba imha uzmanı çağrıldı.

Bu sırada bavulun sahibi olduğunu söyleyen bir kişi geldi. Üniversite öğrencisi kadın bavulun içerisinde kendine ait eşyaların olduğunu ve 5 dakikalığına iş merkezine çorba almaya gittiğini söyledi.

Bunun üzerine bavulu kontrol eden polis, içinin boş olduğunu belirledi. Polis bavulu sahibi olduğunu söyleyen kadına teslim ederek ifadesini aldı.

Sefa Tetik - Şahap Gürler

