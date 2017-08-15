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Şüpheli çantanın patlatılmasına aldırış etmediler

Bilecik'te bir restoranın giriş kapısına bırakılan şüpheli çanta bomba imha ekipleri tarafından kontrollü şekilde patlatılırken, 5 metre ilerideki vatandaşlar yaşananlara aldırış etmeden restoran bahçesinde oturmaya devam etti.

Şüpheli çantanın patlatılmasına aldırış etmediler

15 Ağustos 2017 16:44

Alınan bilgilere göre; Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir restoranın giriş kapısına bırakılan sırt çantasını görenler durumu hemen 155 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen asayiş ekipleri geniş çaplı önlem alırken, şüpheli çantanın etrafını güvenlik şeridi ile çevirdiler. Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı bomba imha ekipleri olay yerine gelerek, sinyal kesici kurdu. Ardından şüpheli paketin yanına görevlilerce bırakılan fünye ile şüpheli çanta patlatılırken, çantanın içinden mont çıktı.

Bu esnada restoranın bahçesindeki vatandaşların olaya aldırış etmeden masalarında oturmaları gözlerden kaçmadı. 

Cem Kaan Toka - İbrahim Sünetçi

Etiketler: bilecik, şüpheli çanta


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