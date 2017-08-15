Şüpheli çantanın patlatılmasına aldırış etmediler

Alınan bilgilere göre; Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir restoranın giriş kapısına bırakılan sırt çantasını görenler durumu hemen 155 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen asayiş ekipleri geniş çaplı önlem alırken, şüpheli çantanın etrafını güvenlik şeridi ile çevirdiler. Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı bomba imha ekipleri olay yerine gelerek, sinyal kesici kurdu. Ardından şüpheli paketin yanına görevlilerce bırakılan fünye ile şüpheli çanta patlatılırken, çantanın içinden mont çıktı.

Bu esnada restoranın bahçesindeki vatandaşların olaya aldırış etmeden masalarında oturmaları gözlerden kaçmadı.

Cem Kaan Toka - İbrahim Sünetçi